Twee personen kritiek, geen derde persoon betrokken

Bij een steekpartij in Staden zijn donderdagnamiddag twee personen ernstig gewond geraakt. Een man raakte verwikkeld in een handgemeen met een andere man die in zijn huis verbleef. Volgens het parket West-Vlaanderen, afdeling Ieper, is er geen derde persoon bij betrokken.

De feiten speelden zich donderdagnamiddag af in een woning vlakbij autohandel Yvo langs de Diksmuidesteenweg. In het huis van de zaakvoerder van de garage raakte een man om een nog onbekende reden verwikkeld in een steekpartij met een andere man. Die woonde bij hem en zijn partner in.

"Niemand heeft gezien wat zich in het huis heeft afgespeeld", vertelt Johan Lescrauwaet van het parket. "Een van de slachtoffers liep na de feiten de weg op, de andere werd aangetroffen in de garage. Ze werden beiden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is nog altijd kritiek, maar stabiel."

Voorlopig is nog niemand gearresteerd, maar er werd wel een onderzoeksrechter gevorderd voor poging doodslag en beide slachtoffers staan onder politietoezicht. Het parket hoopt om morgen/vrijdag een van de mannen te kunnen verhoren.