Twee partijen sturen kat, debat afgelast

De lokale afdeling van UNIZO wou de inwoners van Vleteren informeren over de verschillende partijstandpunten tijdens een politiek debat, dat vandaag, woensdag, gepland was om 20 uur in het Dorpshuis van Woesten. Het debat werd echter geannuleerd, omdat Vleteren Actief en N-VA plots afzegden. "Beide hadden een paar weken geleden beloofd erbij te zijn, op voorwaarde dat ze vooraf de vragenlijsten zouden krijgen. Dat hebben wij gerespecteerd, maar pas afgelopen weekend laten twee van de drie partijen weten er niet bij te willen zijn", zegt Wim Vannobel, voorzitter van UNIZO Vleteren.

De 2 partijen vreesden een onpartijdig debat door de aanwezigheid van UNIZO-bestuursleden op de lijst van uittredende meerderheidspartij LVP. "Bovendien zie ik het nut niet in van een debat, zeker niet zo dicht bij de verkiezingsdag", aldus Marion Vermander, lijsttrekker van Vleteren Actief.

Enige gemeente

"Schijnargumenten", vindt Vannobel. "Het debat wordt geleid door een onafhankelijke moderator en de lijsttrekkers kregen de vragen op voorhand. Blijkbaar hadden ze schrik om het debat aan te gaan. Veel mensen vinden dit jammer, want ze keken er naar uit. Dit zou bij mijn weten het eerste debat worden in Vleteren voor de verkiezingen."

In buurgemeenten Ieper, Alveringem en Veurne lukte het UNIZO wel om een debat te organiseren. "In West-Vlaanderen is Vleteren de enige gemeente, waar we het debat moesten annuleren door het afzeggen van partijen", bevestigt Eva Claeys, communicatieverantwoordelijke bij UNIZO West-Vlaanderen.

De lokale afdeling van UNIZO zit nu met een kleine financiële kater. "We hebben ongeveer 700 euro kosten voor reclamedrukwerk, de huur van een lichtinstallatie en het vastleggen van de moderator."

