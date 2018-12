Twee nieuwe schepenen in Kortrijkse college

Kortrijk is de laatste West-Vlaamse stad die vandaag de samenstelling van haar college van Burgemeester en Schepenen voorstelt. Axel Ronse (N-VA) en Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) zijn de nieuwe - maar te verwachten - gezichten in het college.

Zoals afgesproken is er in het college plaats voor vier verkozenen van Team Burgemeester (één meer dus dan de voorbije zes jaar), drie mensen voor Sp.a en twee voor N-VA (dat zo één schepenpost inlevert). Daarnaast krijgt de Kortrijkse gemeenteraad ook een nieuwe voorzitter, dat is Tiene Castelein (ook Team Burgemeester).

Team Burgemeester met Van Quickenborne en drie schepenen

Vincent Van Quickenborne (45 jaar) leidt uiteraard het college als burgemeester. Zijn bevoegdheden zijn onder meer veiligheid, brandweer, politie, GAS maar ook de nieuwe bevoegdheid "diversiteit en inburgering" en verder externe relaties, intercommunales en communicatie. Team Burgemeester levert ook de langst zetelende schepen: Wout Maddens (58 jaar). Hij behoudt de bevoegdheden die hem liggen: wonen, bouwen, huisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Nieuw in het college is Ruth Vandenberghe (45 jaar). Zij krijgt meteen heel wat bevoegdheden. Bevolking en burgerzaken maar ook deelgemeenten, afvalbeleid, gebiedswerking en Kortrijk Spreekt. Dat laatste project ondersteunde zij al heel sterk de voorbije zes jaar. Arne Vandendriessche (35 jaar) tot slot blijft in het college. Hij krijgt de belangrijke portefeuille van ondernemen, economie en middenstand maar ook landbouw, toerisme en sport.

Sp.a met de vertrouwde gezichten

Sp.a levert drie schepenen in het nieuwe college en kiest voor de vertrouwde gezichten. De ervaren Philippe De Coene (58 jaar) blijft schepen voor sociale zaken, zorg, consumenten, armoedebestrijding en welzijn, en neemt er onroerend erfgoed en gelijke kansen bij. Axel Weydts (36 jaar) behoudt ook zijn bevoegdheden mobiliteit en openbare werken en beklemtoont die met twee deelaspecten Kortrijk Fietst en Kortrijk Stapt. Bert Herrewyn (39 jaar) tot slot behartigt leefmilieu, klimaat, kinderen en jongeren en dierenwelzijn.

N-VA met Axel Ronse en Kelly Detavernier

N-VA ziet enkel Kelly Detavernier terugkeren in het college. Rudolf Scherpeel en An Vander Steene zijn niet herverkozen. Detavernier (39 jaar) behoudt grosso modo haar bevoegdheden met financiën en budget en ook onderwijs, evenementen en personeel. Axel Ronse (37 jaar) is nieuw in het college. Hij neemt de portefeuille met cultuur, musea, bibliotheken, Buda vzw en roerend erfgoed.

Nieuwe voorzitter

De gemeenteraad van Kortrijk krijgt tot slot ook een nieuwe voorzitter. Dat wordt Tiene Castelein (39 jaar) van Team Burgemeester. Algemeen directeur van de stad is Nathalie Desmet (43 jaar).