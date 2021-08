Twee nieuwe gebouwen voor Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart

In het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart in Ieper komen er tegen 2024 twee nieuwe gebouwen bij. Voor de afdeling High en Intensive care of crisiszorg en de afdeling verslavingszorg heeft de Vlaamse regering 20 miljoen euro vrijgemaakt.

De gebouwen moeten meer comfort geven waar de patiënten optimaal tot rust kunnen komen of zorg kunnen krijgen op maat.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart in Ieper heeft een lange geschiedenis. Er werken hier 400 mensen en jaarlijks zijn hier zo'n 1000 opnames. Nu krijgen de afdelingen intensieve zorgen en verslavingszorg een gloednieuw gebouw. Cathy Room, directeur Heilig Hartziekenhuis Ieper: “We hebben gekozen voor een ‘Healing Environment’ waar er gewerkt wordt met een open omgeving met binnentuinen, met veel groen, met veel daglicht dat binnenvalt.”

Daarnaast komt er ook een nieuwbouw voor de verslavingszorg. Nu is die al vier jaar in een prefabbouw ondergebracht. De cliënten hebben zelf mee de inrichting bepaald. Isabelle Vercruysse, Hoofdverpleegkundige Verslavingszorg: “Wij hebben sterk ingezet op het betrekken van de context, de familie en derden. We willen daar veel aandacht aan geven, zodat ze voldoende ruimte hebben om elkaar te ontmoeten op een rustige plaats.”

Minister op bezoek

Vlaams Minister van welzijn Wouter Beke bracht vandaag een bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper. De Vlaamse regering keurde de bouwplannen goed. Die zullen 20 miljoen euro kosten en tegen 2024 klaar zijn. "Wie met ernstige of acute psychische problemen kampt, heeft soms toch tijdelijk een opname nodig in een psychiatrisch ziekenhuis. Het is dan heel belangrijk dat in dat ziekenhuis niet alleen de juiste behandelingen worden aangeboden, maar ook dat de omgeving zelf gezondheidsbevorderend is. Daarom hebben we er in de mogelijkheden en middelen van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) voor gekozen om een apart budget te vrijwaren voor dringende investeringsdossiers in de psychiatrische ziekenhuizen", zegt Beke. "We willen hiermee een inhaalbeweging doen, en het mogelijk maken voor psychiatrische ziekenhuizen om een moderne en aangename zorgomgeving te bieden aan de patiënten die op moment van hun verblijf zich in een heel kwetsbare periode van hun leven bevinden."