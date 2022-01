Twee nieuwe assistenten zetten Last Post ceremonie in

De Last Post Association telt twee nieuwe assistent-ceremoniemeesters. Gisteravond waren ze op post bij de ceremonie onder de Menenpoort in Ieper.

De ploeg assistenten is nu weer volledig en dus krijgen ze om beurt weer eens een avondje vrij. Tien mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger. Bart D’Hulster uit Ieper is een van hen: "Je moet klantvriendelijk zijn, maar ook kordaat: als ze moeten stil zijn of het mondmasker niet dragen."

In de kerstvakantie komen elke avond tot 500 toeschouwers naar de Last Post, vooral Nederlandse toeristen.