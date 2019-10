Twee nieuwe arrestaties na drama in Essex

De Britse politie heeft twee mensen opgepakt in het onderzoek rond een vrachtwagen in Essex waarin 39 Chinezen zijn teruggevonden. Het gaat om twee personen uit Noord-Ierland.

Er is sprake van een onderzoek naar een Noord-Ierse bende van mensensmokkelaars. De bestuurder van de vrachtwagen waarin de lijken zijn gevonden, zou "heel waarschijnlijk" geen weet hebben gehad van plannen voor mensensmokkel. Naar verluidt zou de bestuurder de hulpdiensten zelf hebben verwittigd en zou hij de slachtoffers niet gekend hebben.

De politie bevestigde dat de trekker zondag via Dublin in Holyhead is aangekomen. Het voertuig ging woensdag omstreeks 1.30 uur Belgische tijd de oplegger ophalen en vertrok uit de haven van Purfleet kort na 2.05 uur. De politie werd door de ambulancediensten even voor 2.40 uur opgebeld met de melding dat er 39 lijken in een vrachtwagen waren gevonden. De koelwagen in kwestie kwam van Zeebrugge naar de haven van het Britse Purfleet.