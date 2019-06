Het duo is opgepakt in de Paaphoek, en de Lodewijk Paretlaan. Ze hadden nog buit bij van inbraken in de Frankrijklaan vannacht, en wat later in de Wulpenstraat. Er was in de buurt ook ingebroken in de Zegelaan. Buurtbewoners hadden toen telkens snel alarm geslagen.

De twee bleken minderjarig en hebben geen gekende verblijfplaats. Eén van hen is opgesloten in de jeugdinstelling van Everberg, de andere heeft het bevel gekregen om ons land te verlaten.