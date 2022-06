Twee miljoen euro voor regionale zenders om nog meer digitaal te gaan

De mediaminister steunt zo de regionale redacties om mee te zijn met de belangrijkste digitale evoluties. Uit het relanceplan reserveert hij voor hen dus twee miljoen euro. De regionale zenders leggen zelf ook een half miljoen op tafel.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van media: "We merken dat jonge mensen vaak niet meer live naar televisie kijken. Je merkt dat een derde van de jongeren zelfs geen televisie-abonnement meer neemt als ze alleen gaan wonen. Maar dat ze wel nog erg geïnteresseerd zijn in dat lokale, regionale nieuws. En dat moet dan digitaal via applicaties, via het internet. Via social media. En daarin willen we ook extra investeren."