In Sleihage, een gehucht op de grens van Hooglede en Staden, zijn vanmiddag twee mensen zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het parket is een onderzoek gestart.

De feiten spelen zich deze namiddag af in de Diksmuidesteenweg in Sleihage, waar twee zwaargewonde personen worden opgemerkt. Beiden zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk, maar volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper, zou het gaan om een steekpartij. Eén getuige is al door de politie verhoord, de onderzoeksrechter stuurt een afstappingsteam.