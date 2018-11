Kort na acht uur was er brand ontstaan in de badkamer van een huis in de Zandbergstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle, de schade is dus beperkt. Er is in het huis wel wat rookschade.

De rook eiste wel twee slachtoffers: twee mensen hadden teveel rook ingeademd en waren onwel. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.