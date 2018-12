Op de gemeentelijke begraafplaats in Oostkamp langs de Albrecht Rodenbachstraat is omstreeks 13.00 uur een zwaar ongeval gebeurd.

Toen een man uit Wevelgem zijn voertuig net had geparkeerd aan de begraafplaats De Warande en hij de weg wou oversteken, werd hij opgeschept door een personenwagen. De bestuurder uit Oostkamp was wellicht onwel geworden en verloor daardoor de controle over het stuur. Beide personen zijn in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Drie geparkeerde wagens raakten beschadigd.

De Albrecht Rodenbachstraat was door het ongeval urenlang versperd in de richting van Brugge.