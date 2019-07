Twee mannen aangehouden voor diefstallen uit voertuigen in Oostende

De Brugse onderzoeksrechter heeft 2 verdachten aangehouden voor 3 diefstallen uit auto's in Oostende. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Beide mannen ontkennen hun betrokkenheid bij de feiten.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden de verdachten op heterdaad betrapt in de Oostendse wijk Mariakerke. Het slachtoffer lag te slapen, tot ze buiten plots de deur van haar wagen hoorde. Ze verwittigde de politie, die de verdachten in de buurt kon inrekenen.

In totaal konden de 20-jarige Libiër en de 20-jarige Algerijn aan 3 gelijkaardige diefstallen in dezelfde wijk gelinkt worden. De beperkte buit hadden ze op zak, maar toch beweren de verdachten dat ze de spullen gewoon in Brussel gevonden hadden. Het ging om kauwgom, deodorant, een zonnebril op sterkte en een portemonneetje met 5 euro.

De verdachten werden zaterdagochtend door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van diefstallen uit voertuigen. Dinsdag zal de raadkamer in Brugge beslissen of ze langer in de gevangenis moeten blijven.