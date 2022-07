Twee maal Tahon in Menen: nieuw werk én permanent werk

In het Menens stadsmuseum is de hele zomer lang recent werk te zien van beeldhouwer Johan Tahon op de tentoonstelling 'Wir Überleben das Licht'.

Tahon is van Menen en internationaal befaamd. Deze keer gaat hij in dialoog met Till Lindemann, de frontman van de Duitse band Rammstein. Lindemann schreef vijf gedichten bij de beelden van Tahon. Fotograaf Sandor Lubbe maakte tijdens de samenwerking foto's en portretten, ze vormen een onderdeel van deze tentoonstelling.

Aan de overkant van het stadsmuseum kun je aan de zijgevel van het cultuurcentrum De Steiger de kelder induiken. Daar is nu permanent werk van Tahon te zien in het kunstdepot. Honderden beelden zijn er in opgeslagen die je van achter het glas kunt bewonderen. Griet Vanryckegem, schepen van cultuur Menen: "Mensen kunnen gratis alleen of in groep langskomen. Hem aan het woord horen in een documentaire en daarnaast in een wisselend geheel werken van hem zien. Ergens onderdompelen in het hoofd van Johan Tahon." (lees verder onder de foto)

Tahon: "Echt fantastisch"

Chiel Vandenberghe, directeur CC De Steiger: "Bedoeling is dat het depot blijft evolueren. Dat er nieuwe werken worden toegevoegd of theatraal worden uitgelicht. Het is iets waar we blijvend mee kunnen uitpakken."

En Johan Tahon, die is over het depot alvast in de wolken. "Het is geen depot, het is een museum geworden. Een klein Tahon-museum. Ik voel me enorm vereerd. Ongelooflijk, wat een geschenk. Echt fantastisch."

De tentoonstelling 'Wir Überleben das Licht' in het stadsmuseum ’t Schippershof in Menen is nog te zien tot 31 augustus.