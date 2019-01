Twee lichtgewonden bij explosie in woning Ieper

Een bewoonster van een woning op de hoek van de Polenlaan en de Diksmuidsesteenweg in Ieper is iets voor één uur vanmiddag lichtgewond geraakt.

Door een gasexplosie in de woning geraakte het pand zwaar beschadigd. De ramen en deuren van het pand werden tot aan de overzijde van de straat weggeblazen. Het huis is onbewoonbaar. Ook een arbeider van Telenet die in de buurt was, liep lichte verwondingen op door de knal. Hij moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Hij was er aan het werk met een drilboor om een opening te maken in het voetpad. Daarbij moet hij een gasleiding geraakt hebben.

De Polenlaan werd lange tijd afgesloten voor alle verkeer omwille van het ontploffingsgevaar. Alle buren moesten ook hun woning verlaten. Omstreeks twintig voor vier was het gedicht.