In het centrum van Kortrijk zijn vanmorgen vroeg twee lichamen gevonden in een studentenhuis. Het parket wil nog geen commentaar geven.

Het zou de schoonmaakploeg zijn die rond zeven uur vanmorgen een lijk heeft aangetroffen in het studentenhuis in de Oude Vestingsstraat, in de buurt van het politiekantoor. Er is veel bloed aangetroffen op het trottoir voor het huis en op de deur.

Wat later vonden de hulpdiensten ook het levenloze lichaam van een tweede persoon. De politie heeft een buurtonderzoek gedaan. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.