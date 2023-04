Twee kunstenaars exposeren in oude loods in Egem

Kunstenaar Djoels uit Egem, deelgemeente van Pittem, en Gesman uit Kortrijk openden een expo in een oude loods in Egem. De expo gaat over graffiti, schilderijen en alles errond.

West-Vlaamse kunstenaars Djoels en Gesman maken een expo over graffiti, schilderijen en alles errond: "Het is eerder een soort van deeltje van onze ziel waar mensen kunnen binnen stappen." De expo gaat door in egem, in een hangar waarop een graffiti werk te zien is van 8 meter hoog op ongeveer 20 meter breed. "Zo kan iedereen meteen de kunst van dichtbij zien", laten de kunstenaars weten. De hangar zal gevuld zijn met doeken en streetart.

Bezoekers kunnen de expo bezichtigen van vrijdag 28 april tot en met maandag 1 mei.