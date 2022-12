Twee kinderbegeleidsters willen met raplied beroep in de verf zetten en collega's hoop geven

De sector van de kinderopvang zit al enkele maanden in het oog van de storm en daar willen twee kinderbegeleidsters van een opvang in Ingelmunster iets aan doen.

Ze maakten een raplied om hun beroep in de verf te zetten, en om hun collega's hoop te geven.

Ine en Ineke van kinderopvang het Dol-Fijn-Huisje in Ingelmunster willen met een raplied hoop geven aan de sector. Er worden veel crèches geschorst en gesloten door het Agentschap Opgroeien, maar deze kinderbegeleidsters willen er op wijzen dat op de meeste plaatsen wel alles in orde is. Beiden doen hun werk met hart en ziel. Bekijk het filmpje hierboven.

Bekijk ook: