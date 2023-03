Twee jonge nieuwkomers bij volleybalteam Menen

Eliot De Vleeschhauwer

"De eerste nieuwkomer is Eliot De Vleeschhauwer", zegt volleybalteam Menen. "Deze 17-jarige hoofdaanvaller uit Dilbeek zit in het laatste jaar aan de Topsportschool in Vilvoorde en zet vanaf volgend seizoen meteen de stap naar het hoogste niveau.

Bij Decospan Menen zal hij samen met Basil Dermaux, zelf ook nog maar 20 jaar, als opposite fungeren. Eliot kent Basil (en ook de tweede nieuwkomer Jasper Verhamme) trouwens van bij de U19 van de Young Red Dragons.

- 24 juli 2005 (17 jaar)

- 191 cm • VC Lennik, Leuven, Topsportschool Vilvoorde

- Hoofdaanvaller

- Rechtshandig

Jasper Verhamme

"Nieuwkomer nummer 2 vonden we 5 kilometer verder bij Marke-Webis", zegt volleybalteam Menen.

"Aan de zijde van ex-spelers Lars Maddens en Maxim Libert maakt de jonge West-Vlaamse middenman er in zijn eerste seizoen veel indruk, zowel aanvallend en blokkerend als serverend.

Dit seizoen kwam Jasper al verschillende keren meetrainen bij Decospan Menen en kon hij Frank Depestele overtuigen met zijn grote potentieel. De jeugdrangen doorliep de Young Red Dragon bij Knack Roeselare, gevolgd door 2 jaar Topsportschool en 1 jaar Marke-Webis.

Voor de student KMO management aan HOGENT wordt de overstap naar Decospan Menen zijn kennismaking met het hoogste niveau in België.

- 18 maart 2004 (19 jaar)

- 198 cm

- Knack Roeselare, Topsportschool Vilvoorde, Marke-Webis

- Middenman

- Rechtshandig