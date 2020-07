Twee jonge mensen sterven bij ongeval in Bulskamp

Twee jonge mensen zijn onder nog onduidelijke omstandigheden om het leven gekomen bij een ongeval in Bulskamp, deelgemeente van Veurne. Ze werden woensdagnamiddag dood terug gevonden in hun wagen. Die lag volledig onder water in een sloot.

Het was een toevallige voorbijganger die woensdagnamiddag rond 17 uur de wagen ontdekte, in het water van een kleine sloot langs de Boonakkerstraat tussen Bulskamp en Beauvoorde. De wagen lag op zijn dak, bijna volledig onder water. De brandweer van Veurne takelde de wagen uit de sloot en vond toen de twee inzittenden in hun wagen, een BMW. Een jonge man en een jonge vrouw, vermoedelijk een koppel, waren reeds overleden.

Onduidelijke omstandigheden

Het ongeval gebeurde langs een bochtige, landelijke weg. Hoe de wagen in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Donderdag volgt een mededeling van het parket, dat woensdag enkel het overlijden van de twee inzittenden ko, bevestigen. De inzittenden komen niet uit de streek.