Twee jaar voorwaardelijk voor verkrachter die 's nachts huis van 15-jarige binnendringt

Wim V. stond 's nachts plots in de woning van een toen 15-jarig meisje. De beklaagde liep eerder al veroordelingen op voor verkrachting en aanranding.

Tijdens het bijklussen in de horeca leerde Wim V. het slachtoffer kennen. Op 17 april spraken ze via sms af om samen naar Oedelem Kermis te gaan. De beklaagde betwistte echter dat hij plannen had om aan te sturen op seks. Nochtans gaf V. wel toe dat hij zich seksueel aangetrokken voelde. Het slachtoffer en een vriendin hadden ook een slecht gevoel bij zijn gedrag. Uiteindelijk moesten ze een smoesje gebruiken om van hem af te raken.

In de daaropvolgende dagen kreeg de 15-jarige opdringerige berichten van de beklaagde. In de nacht van 23 op 24 april hoorde haar moeder rond 4.45 uur plots lawaai in de gang. Wim V. stond op zijn kousen in de woning en zei dat hij voor haar dochter kwam. Aan de politie verklaarde de veertiger dat hij blij was met die betrapping, omdat hij niet wist wat er anders zou zijn gebeurd. Hij twijfelde of hij anders de 'mentale stopknop' had kunnen induwen.

Tegelijk stond V. ook terecht voor belaging van twee 14-jarige en twee 15-jarige meisjes. Op 18 augustus 2020 bekeek hij de meisjes van tot teen op café. Daarna wachtte hij de slachtoffers buiten op, om hen vervolgens op de fiets te achtervolgen. Over die feiten vertelde V. dat hij een hoog libido en een zwak voor vrouwelijk schoon heeft.

De beklaagde werd in 2006 al veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor verkrachting. In 2015 kreeg hij in Leuven 18 maanden effectieve gevangenisstraf voor inbraak en woonstschennis. Ten slotte veroordeelde het Brusselse hof van beroep hem datzelfde jaar tot twee jaar effectieve celstraf voor aanranding.

Volgens de gerechtspsychiater zal Wim V. door meer therapie net sneller hervallen. Toch drong de verdediging met succes aan op een straf met probatieuitstel, met uitzondering van de ruim zeven maanden voorhechtenis. De beklaagde zal zich onder andere moeten houden aan een alcoholverbod en verklaarde zich akkoord met chemische castratie. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag tien jaar geen functie uitoefenen waarbij hij in contact kan komen met minderjarigen.