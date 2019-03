Bajram Ramadani (19) en zijn familie krijgen na een lange procedure de juiste papieren en mogen in België blijven. In september 2017 voerden een honderdtal scholieren van het Technisch Instituut Heilige Familie (Maricolen) in Brugge actie voor hun vriend Bajram.

Ze wilden zo verhinderen dat de jongen, die toen al negen jaar in België woonde en perfect Nederlands spreekt, het land zou worden uitgezet. Maar nu is de kogel dus definitief door de kerk: de procedure is afgerond en het Albanees gezin mag in België blijven.

