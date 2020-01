Twee jaar na brand heeft Zedelgem een nieuwe kringwinkel

De winkel brandde twee jaar geleden volledig af. De werknemers verhuisden tijdelijk naar een kleiner pand, een oude Blokker-winkel. Maar nu keren ze dus terug naar hun vertrouwde stek aan de Torhoutsesteenweg.

De kringwinkel huurt het pand van een bedrijf. De winkel heeft een oppervlakte van 800m² en is open van dinsdag tot en met zaterdag. Er werken 15 mensen. Het bestuur van De Kringwinkel ’t Rad koos samen met de bouwheer en architect voor een ecologisch pand met een zeer goeie isolatie en een energiezuinige verwarming. Dankzij de zonnepanelen die in een latere fase worden geplaatst, wordt het gebouw helemaal energieneutraal.

De voorzitter van Kringwinkel ’t Rad Jan Dekersgieter is opgetogen: “Als kringwinkel hechten we natuurlijk veel belang aan duurzaamheid. Via het stimuleren van hergebruik dragen we zorg voor het milieu. We zijn fier dat die zorg voor het milieu nu ook in onze infrastructuur zichtbaar wordt. Als De Kringwinkel ’t Rad blijven we innoveren om ook in de toekomst een cruciale rol te blijven spelen in het zorg dragen voor ons leefmilieu.”

