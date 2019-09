Twee jaar met uitstel voor oplichtster uit Wingene

Een vrouw van 54 uit Wingene krijgt tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor loondiefstal en oplichting. Bij een apotheek in Zuienkerke maakte ze in totaal meer dan 36.000 euro buit.

De vrouw ging in april 2014 deeltijds aan de slag in een apotheek in Zuienkerke. Pas in de zomer van 2015 bleek dat er geregeld grote sommen geld uit de kassa verdwenen. Er werd een bewakingscamera geïnstalleerd, waardoor ze wat later geïdentificeerd kon worden bij het stelen van 1.300 euro. Nochtans was ze enkele maanden eerder al ontslagen, maar ze had de sleutels achtergehouden.

Bestelling op naam van andere apotheken

Ook twee andere ex-werkgevers werden het slachtoffer van de vrouw. Zo bestelde ze in het najaar van 2015 en in januari 2016 meermaals medicijnen op naam van een Brugse apotheek, maar kwamen de medicijnen ter waarde van 2.800 euro gewoon bij haarzelf terecht. Dezelfde truc probeerde ze in december 2015 toe te passen op naam van een apotheek uit Kluisbergen. De vrouw ging de medicijnen toen echter niet ophalen.

De bestellingen van de beklaagde bestonden vooral uit Dafalgan Codeïne, Alprazolam en verzorgingsproducten van Bodysol. Naar eigen zeggen pleegde ze de oplichtingen door de hoge kostprijs van de voor haar noodzakelijke medicatie. De diefstallen bij de apotheek in Zuienkerke bleef de vrouw wel tevergeefs ontkennen.