Twee jaar met uitstel voor bezit kinderporno

Bij een huiszoeking in 2017 vonden speurders op zijn USB-stick 223 kinderpornografische items. Het ging onder andere om video's van seksuele handelingen met jonge kinderen, zelfs peuters en kleuters. Ook op gsm-toestellen werd kinderporno ontdekt. De beklaagde bekende onmiddellijk de feiten en besefte dat zijn gedrag niet door de beugel kon. Sindsdien volgt hij een begeleiding voor zijn probleem.

Voyeurisme

De Oostendenaar moest zich ook verantwoorden voor voyeurisme, omdat hij in Plopsaland De Panne foto's maakte van de slipjes van minderjarige meisjes op de glijbaan. Hij maakte ook foto's van een minderjarig meisje met een korte jeansrok op de kermis van Oostende. De rechter stelde echter vast dat van voyeurisme in beide gevallen geen sprake kon zijn, want op de afbeeldingen was geen naakt of een expliciete seksuele daad te zien.

De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo zal hij de komende vijf jaar therapie moeten blijven volgen. Hij kreeg ook een boete van 4.000 euro, waarvan 800 euro effectief.