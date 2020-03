Twee jaar cel voor vrouw die uitbaatster van ijssalon aanvalt

De feiten dateren van september vorig jaar. Een koppel was erg dronken en maakte amok in een ijssalon in Roeselare. Op een bepaald moment vond eigenares van Gelateria Italia dat het genoeg was geweest en zette hen buiten, maar daar liet het duo het niet bij. De twee kwamen 's avonds terug, vergezeld van hun dochter.

De vrouw greep de uitbaatster vast bij de haren en gaf haar enkele slagen. Toen een werknemer zijn bazin te hulp wou schieten, deelde ook hij in de klappen. De man werd meermaals gebeten.

Volgens de advocaat van de uitbaatster was het voorval erg traumatisch. De beklaagde beweerde dat ze zich niets meer herinnerde van die avond. Ze werd veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro, beide met uitstel. Aan de uitbaatster van het ijssalon moet ze een schadevergoeding van 6.500 euro betalen. Door het incident bleef de zaak enkele maanden gesloten.