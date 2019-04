Twee jaar cel voor verkrachting en afpersing tijdens wraakactie

A.I. zette de wraakactie op touw nadat zijn echtgenote gewond geraakte bij extreme seksuele handelingen. Het slachtoffer van de verkrachting stierf de volgende dag een natuurlijke dood.

Op 7 oktober 2015 werd het levenloze lichaam van B.H. door zijn ex-vrouw en zijn zoon aangetroffen. Zijn haar was op een onregelmatige manier afgeknipt en er zat rode nagellak op zijn vingernagels. Bovendien werden op het appartement in Blankenberge overal gedroogde bloedvlekken ontdekt. Het onderzoek wees uit dat B.H. een dag eerder een bezoek had gebracht aan een echtpaar dat toen in Roeselare woonde. M.V. (48), die werkte als prostituee, had in die periode ook een seksuele relatie met het slachtoffer. Door zijn extreme seksuele handelingen was ze eens in het ziekenhuis beland. Om die reden wilde haar man A.I. de Blankenbergenaar een lesje leren.

Die bewuste avond werd B.H. eerst zat gevoerd en gedrogeerd met cannabis. A.I. gaf toe dat hij als wraak een vibrator volledig in de aars van het slachtoffer duwde. Na die verkrachting eiste hij samen met een vriend C.P. (39) ook nog de code van de bankkaart van het slachtoffer. C.P. deelde klappen uit toen B.H. eerst de verkeerde code gaf. Op die manier maakten ze 1.000 euro buit.

De rechtbank veroordeelde A.I. uiteindelijk tot twee jaar effectieve gevangenisstraf. Voor C.P. werd 20 maanden effectieve celstraf uitgesproken. M.V. kreeg 14 maanden voorwaardelijk voor haar aandeel in de zaak. Voor de dood van het slachtoffer moesten de beklaagden zich niet verantwoorden. Volgens de wetsdokter stierf de man immers door een longoedeem een natuurlijke dood, al is het niet uitgesloten dat de stress door de verkrachting een rol kan gespeeld hebben.