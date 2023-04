Twee jaar cel voor steekpartij in Oostende

Een 36-jarige Algerijn is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen in Oostende, anderhalf jaar geleden.

Een getuige zag op 5 oktober 2021 twee mannen vechten in de Dokter Verhaeghestraat in Oostende. Een man met een blauwe jas en jeans zou daarbij een mes gehanteerd hebben, terwijl het slachtoffer een schaar vast had. Door de messteek in zijn linkerdij verkeerde Amin B. enkele uren in levensgevaar.

Getuigen

De partner van het slachtoffer wees twee kennissen aan als mogelijke verdachten. Een van hen legde uit dat hij enkel tussenbeide kwam toen Amin B. werd neergestoken door iemand op de fiets.

Een getuige herkende Kamel S. (36) als de man die het bloed van de fiets wreef en wegliep. Op de fiets in kwestie werd ook DNA van de beklaagde aangetroffen.

Eerdere veroordelingen

De dertiger liep eerder al vier correctionele veroordelingen op, vooral voor diefstal en slagen. De Algerijn uit Roubaix kon pas ingerekend worden toen hij op 31 maart 2022 opnieuw in Oostende opdook. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van 4,2 gram cannabis en 1.450 euro.

Telefonieonderzoek wees uit dat hij veel contacten had binnen het drugsmilieu. Mogelijk was dat ook het motief voor de steekpartij.

Ontkenning

Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar cel, maar Kamel S. ontkende elke betrokkenheid bij de feiten. Naar eigen zeggen kocht hij die namiddag een halfuurtje voor de steekpartij een gsm in Roubaix. De verdediging legde zelfs een factuur en een betalingsbewijs voor.

"Hij kan de feiten dus niet gepleegd hebben, want hij was helemaal niet in Oostende", zei advocaat Mathieu Langerock. Het bezit van een valse Italiaanse identiteitskaart werd niet ontkend.