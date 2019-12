Twee jaar cel voor stalking van ex-vriendin

De burgerlijke partij pleitte dat er al in het najaar van 2017 een eind aan de relatie kwam. Volgens meester Virginie Cottyn toonde haar cliënte begrip door haar ex-vriend nog ongeveer een jaar bij haar te laten inwonen. "Maar de miserie begon toen ze voor hem een appartement had geregeld in Tielt." K.H bestookte het slachtoffer met telefoontjes en bivakkeerde vaak voor haar woning. Zelfs haar kippen moesten het ontgelden. Met graffiti zou hij op het tuinhuis ook een hakenkruis aangebracht hebben.

Na een hele reeks incidenten kreeg de beklaagde in februari 2019 van de onderzoeksrechter voorwaarden opgelegd. In eerste instantie leek het contactverbod te werken. Op 10 september reed H. met de fiets opzettelijk zijn ex-partner aan. Daarna kreeg het slachtoffer nog rake klappen te verwerken. Sinds die slagen en verwondingen zit de beklaagde in voorhechtenis.

De verdediging betwistte de stalking niet, maar probeerde de feiten te kaderen. H. ontkent wel dat de relatie in 2017 al op de klippen liet. Volgens de arbeider liet zijn rijkere partner dat verschil in afkomst duidelijk merken. "Hij had het gevoel dat hij gebruikt werd als goedkope werkkracht om de villa's op te knappen, te koken en voor de kinderen te zorgen", aldus meester Maxime Van Winkel. "Hij heeft zeven jaar haar kinderen opgevoed, terwijl zijn zoon niet meer wilde komen omdat zij niet naar hem omkeek." Naast die frustraties zou ook overmatig alcoholgebruik een grote rol gespeeld hebben in de feiten. De verdediging vroeg daarom met succes een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Aan het slachtoffer moet H. ruim 2.500 euro schadevergoeding betalen.