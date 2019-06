Twee jaar cel voor spectaculaire inbraak bij Euro Shop

De Brugse strafrechter heeft een 46-jarige Litouwer bij verstek tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor een opvallende inbraak bij Euro Shop in Middelkerke. De bende maakte een gat in het dak om onder andere spelconsoles en stofzuigers te stelen.

De feiten speelden zich in de nacht van 12 op 13 december 2017 af op het Sea Shopping Center in Middelkerke. De daders maakten een gat in het dak van de Euro Shop en lieten een ladder in het gebouw zakken. Op die manier maakten ze spelconsoles, stofzuigers, hoverboards en scheermesjes ter waarde van in totaal ongeveer 27.000 euro buit. Gelijkaardige inbraken bij Action, C&A en Zeeman mislukten. Ook in een indoor speeldorp en skipiste geraakten de daders niet binnen.

DNA op tape

Tijdens de inbraak werd tape gebruikt om de inbraaksensoren af te plakken en om de ladder te bevestigen. Op die stukjes tape werd DNA-materiaal van Gintaras S. ontdekt. De Litouwer bleek niet aan zijn proefstuk toe. In juni 2017 werd hij door de correctionele rechtbank van Kortrijk al tot zes maanden celstraf met uitstel veroordeeld voor twee winkeldiefstallen bij Euro Shop in Roeselare. In het onderzoek naar de feiten in Middelkerke kon S. nooit gevat worden.

De rechter veroordeelde de beklaagde bij verstek tot twee jaar effectieve celstraf en 800 euro boete. Aan Euro Shop Middelkerke moet hij ruim 31.000 euro schadevergoeding betalen. Zijn kompanen konden nooit geïdentificeerd worden.

