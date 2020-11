Twee jaar cel voor poging doodslag aan station Oostende

Op 9 juni reisde D.V. met de tram van Blankenberge naar Oostende. Naar eigen zeggen dacht hij aan het station een oude bekende te begroeten, maar bleek het toch iemand anders te zijn. Die persoon zou V. dan gevolgd zijn. Volgens het slachtoffer probeerde Shayan N. zonder reden meermaals een mes in zijn buik te planten. Toen de beklaagde zijn gezicht probeerde te raken, liep V. een verwonding op aan de linkerslaap.

De verdediging plaatste vraagtekens bij het verhaal van het slachtoffer. De man was zogezegd op weg naar zijn moeder in Bredene, waar hij eerder met de tram al was gepasseerd. Shayan N. verklaarde dat hij met het slachtoffer had afgesproken om drugs van hem te kopen. Het kwam tot een discussie toen de Oostendenaar de drugs ontving, maar te weinig geld bijhad. "Mijn cliënt heeft dan een fout gemaakt door hem te willen imponeren met dat mes", aldus meester Amber Nabli.

Voor poging tot doodslag en voor de poging tot diefstal vroeg de verdediging de vrijspraak. "Waarom zou hij hem willen doden? Hij heeft hem gewoon afgeweerd toen de dealer agressief werd. Die man is drie keer zo groot en drie keer zo sterk als mijn cliënt."

Het openbaar ministerie stelde enerzijds dat de rechter een beroep moest doen op zijn innerlijke overtuiging. Anderzijds benadrukte de procureur dat het sowieso gevaarlijk en strafbaar is om met een mes op zak rond te lopen. N. werd in november 2019 bovendien al veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf voor drugsverkoop.

De rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van poging tot doodslag. In het vonnis werd opgemerkt dat hij zelf de keuze maakte om een mes mee te nemen, goed wetende dat hij te weinig geld op zak had. De rechter verwees ook naar de meerdere steekbewegingen.