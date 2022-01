Twee jaar cel voor leverancier auto voor dievenbende die toeslaat in Zuid-West-Vlaanderen

De man is mee verantwoordelijk voor verschillende feiten in Zuid-West-Vlaanderen. Rond de jaarwissel van 2019 naar 2020 waren er verschillende inbraken in bestelwagens, telkens verdween duur werkmateriaal. Uit onderzoek wist de politie met welke auto ze reden. Die is later ook gezien bij een politiecontrole, maar de bestuurder vluchtte weg. Later stond de auto te koop, de verkoper werd herkend op camerabeelden terwijl hij nummerplaten stal voor de auto. Hij is minstens medeplichtig aan de diefstallen, door zijn auto uit te lenen aan de daders. Hij is ook herkend toen hij een huis wilde binnenbreken in Komen.

Hij krijgt twee jaar cel en hij moet meer dan 57.000 euro betalen aan de slachtoffers.

Lees ook: