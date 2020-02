Twee jaar cel met uitstel voor cannabisplantage in Oostende

De Brugse strafrechter heeft donderdag een 28-jarige Albanees tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel veroordeeld voor het opzetten van een cannabisplantage. Het appartement in Oostende werd ontdekt toen de plantage nog in opbouw was.

In oktober 2018 ontdekte de politie in een appartement in Oostende een cannabisplantage in opbouw. Dat bleek gehuurd door de Albanees Endri I. Hij werd enkele maanden later gearresteerd op de luchthaven en belandde in de cel. Uiteindelijk bekende I., maar hij blijft wel beweren dat hij alleen handelde. Volgens het parket is het echter onwaarschijnlijk dat hij op eigen houtje het plan had om een cannabisplantage op te zetten.

Endri I. werd uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. In principe mag hij dus vanavond de gevangenis verlaten. De beklaagde kreeg ook een boete van 8.000 euro, waarvan 6.400 euro met uitstel.