Twee helden redden man en verjagen bijtende hond

Een jaar geleden redden ze een man van 74 uit hun buurt die werd aangevallen door een agressieve pitbull. Freddy Lepere: “Mijn eigen hondje is kunnen weglopen. Maar de hond bleef bijten en sleuren aan mij, tot in mijn gezicht. Mijn arm was helemaal opengebeten. Ik wil dat niet meer meemaken. Ik was aan het roepen en tieren.”

Wannes en Jotte, twee broers van 23 en 18 zagen alles gebeuren en twijfelden geen seconde om Freddy te helpen. Wannes Decavel: “Freddy lag op de grond. Ik dacht: als die hond daar nog één keer opzit dan mogen we een lijkwagen bellen. Ik heb mij heel groot gemaakt, en voor heel Gullegem staan roepen. Die hond is weggelopen.” (lees verder onder de foto)

Dankbaar

De broers belden een ambulance en die bracht een hevig bloedende Freddy naar spoed. Er waren uren nodig om de verminkte hand en arm op te lappen. Meer dan een jaar na het bijtincident is Freddy al bij al goed genezen, afgezien van wat littekens en twee slapende vingers. Freddy Lepere: “Zij hebben mijn leven gered. Die hond had al in mijn gezicht gebeten. Had hij in mijn nek moeten bijten, in de ader. Ik zou doodbloeden.”

Wannes en Jotte krijgen voor hun helfdhaftige tussenkomst het burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering. De twee broers mogen ook naar nationale defilé in Brussel op 21 juli. Freddy is hen heel dankbaar.

De agressieve pitbull kreeg intussen een spuitje en is ingeslapen.