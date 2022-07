Twee granaten ontploft in appartementsgebouw in Heist

In de Kursaalstraat in Heist zijn vannacht twee granaten ontploft. Het incident gebeurde in de hal van een appartementsgebouw. Het is nog onduidelijk wie er achter de feiten zit.

Het parket van Brugge laat weten dat er afgelopen nacht tussen 2.30 uur en 3 uur twee granaten zijn ontploft in een nieuwbouwappartement. Dat gebeurde ter hoogte van de Kursaalstraat 29 in Heist.

"Er zijn geen gewonden, maar de materiële schade is aanzienlijk", klinkt het. De lift en twee glazen toegangsdeuren zijn volledig stuk.

Onmiddellijk kwam ontmijningsdienst DOVO ter plaatse. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. "We onderzoeken alle mogelijke pistes", klinkt het. Mogelijks wilden de daders zo inbreken in de juwelierszaak naast het appartementsgebouw. Die is in verlof.