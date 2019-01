Twee gewonden bij ongeval op Kortrijkse R8

Bij een zoveelste ongeval op het kruispunt tussen de R8 en de Zandbergstraat in Kortrijk zijn deze middag twee bestuurders gewond geraakt.

Een Opel die de R8 volgde richting Kuurne en op het kruispunt linksaf wou slaan om terug de R8 op te rijden, werd er gegrepen door een VW Audi die de R8 volgde richting E17.

Door de klap raakte de bestuurster van de Opel gewond, zij werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de Audi raakte aanvankelijk niet gewond, maar werd even later uit voorzorg toch naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn passagier bleef ongedeerd.

Vermoedelijk negeerde een van de voertuigen het rode verkeerslicht. Op het bewuste kruispunt gebeurden de afgelopen jaren al heel wat ongevallen.