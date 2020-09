In Alveringem is rond 16u35 een ongeval gebeurd. Daarbij vielen twee gewonden.

Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht in de Izenbergestraat. Twee wagens botsten frontaal op elkaar. De twee chauffeurs, beiden mannen, raakten daarbij gewond en moesten door de brandweer bevrijd worden. Het ene slachtoffer zou zwaargewond zijn, het andere lichtgewond. Wat er precies is misgelopen, is nog niet duidelijk.