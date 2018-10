Twee Franse jongeren in levensgevaar na ongeval op E17

Vannacht rond twee uur is er een zwaar ongeval gebeurd op de E17 in Harelbeke, richting Antwerpen. Er vielen vier gewonden: twee Franse jongeren raakten zwaargewond en twee kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Dat meldt het parket.

Bij het ongeval waren vier voertuigen betrokken, twee met Franse nummerplaat en twee met Belgische. De Belgische betrokkenen bleven ongedeerd. De twee inzittenden van het eerste Franse voertuig hebben positief geblazen, de twee personen in de andere Franse wagen waren eerst weggevlucht, maar konden later gevat worden. Geen van beide beschikte over een rijbewijs.

Het is onduidelijk hoe het ongeval gebeurd is, het parket heeft een deskundige ter plaatse gestuurd.