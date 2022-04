Twee doden na klap tegen brugpijler onder E17 in Rekkem

Vrijdagnacht zijn bij een zwaar ongeval in Rekkem twee jonge Fransmannen om het leven gekomen. Op de N58 verloor de bestuurder de controle over het stuur: hun voertuig sloeg aan hoge snelheid te pletter tegen een brugpeiler.

Het ongeval deed zich voor vrijdagnacht omstreeks 3.40 uur. Een voertuig met Franse nummerplaat kwam uit de richting van Moeskroen gereden. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E17 verloor de bestuurder de controle.

Het voertuig schampte de kluifrotonde nabij het complex. Het belandde zo in de verhoogde berm naast de weg, om uiteindelijk te pletter te slaan tegen een brugpeiler. Twee andere jonge Fransen zagen het ongeval gebeuren, nadat ze door de slachtoffers werden ingehaald. "De wagen reed wel 140 kilometer per uur", klonk het.

(lees verder onder de foto)

Brandweer: "Situatie bijzonder ernstig"

“Al bij aankomst was duidelijk dat de situatie bijzonder ernstig was”, zegt luitenant Hans Van Poucke van de hulpverleningszone Fluvia. “Het voertuig lag met het dak tegen de brugpijler. Eén van de inzittenden was al overleden, de andere verkeerde in kritieke toestand.

Om de slachtoffers te kunnen bevrijden, zat er niets anders op dan de wagen eerst van de brugpijler weg te trekken en weer met de wielen op de begane grond te zetten. Daarna pasten we een noodbevrijding toe, terwijl het slachtoffer in de wagen de dringendste zorgen kreeg. Helaas is ook hij kort nadien overleden.”

"Niet het eerste drama"

Beide slachtoffers komen uit Frankrijk. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te bepalen. De N58 heeft een slechte reputatie op het vlak van ongevallen. Een tijdje geleden is de maximumsnelheid er teruggebracht naar 90 kilometer per uur.

De politie pleit er al langer voor structurele maatregelen om het aantal verkeersongevallen te beperken. “Er zijn weer twee families in rouw”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van politiezone Grensleie. “Het is niet het eerste drama dat zich hier afspeelt. De situatie moet aangepakt worden, zoveel is duidelijk. Liever vandaag dan morgen.”