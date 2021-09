Twee doden bij zwaar ongeval in Ieper

Bij een frontale aanrijding in Ieper zijn zondagavond twee personen overleden. Een derde werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt de brandweer van zone Westhoek. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Kemmelseweg met de Rijselseweg in Ieper. "Het gaat om een grijze Peugeot met een Franse nummerplaat en een Witte Kia met een Belgische nummerplaat die frontaal op elkaar zijn gereden", aldus de brandweer.

"In beide wagens is een persoon overleden. De bestuurster van de Peugeot moest door de brandweer worden bevrijd en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht."

De Rijselseweg is afgesloten voor alle verkeer. Er is een verkeersdeskundige van het parket onderweg die zal onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren.