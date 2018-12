Twee doden bij ongeval Middelkerke

Het ongeval gebeurt zondagavond rond 19u, op de E40 ter hoogte van de parking in Mannekensvere, in de richting van Veurne/Frankrijk. Daar rijdt een auto om nog onbekende reden tegen een brugpijler. Eén van de twee slachtoffers sterft meteen. Een andere inzittende, een vrouw, wordt nog bevrijd uit de wagen maar overlijdt even later.

In beide richtingen is er een moeilijke doorgang voor het verkeer. Het parket komt ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.