Twee diefstallen in Knokke-Heist

In Knokke-Heist hebben zich dinsdagnacht en woensdagavond twee diefstallen voorgedaan. In totaal werden daarbij 4 verdachten aangehouden door de politie.

Het eerste geval was een diefstal met geweld. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een slachtoffer door drie mannen aangevallen en beroofd van zijn geld. Twee verdachten, beiden geboren in 2000 en afkomstig uit het Antwerpse, werden ingerekend.

Knuffeldiefstal

Woensdagavond werd een man dan weer het slachtoffer van een zogenaamde knuffeldiefstal. Een Roemeense man en een Roemeense vrouw vroegen hem de weg, waarna de vrouw hem uitgebreid bedankte met een knuffel. De man besefte even later dat zijn uurwerk verdwenen was. De verdachten konden snel opgepakt worden, maar beweerden allebei minderjarig te zijn. Bij de vrouw was dat niet het geval.