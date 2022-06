Twee derde vrachtwagenchauffeurs leeft weekendrust niet na

Bestuurders moeten verplicht wekelijks minstens 45 uur rust nemen in een woning of op hotel en dus niet in hun cabine. Schenden ze die afspraken, dan riskeren ze een boete tot 1800 euro. Truckchauffeurs brengen hun rustperiodes vaak in onmenselijke omstandigheden door. Vooral Oost-Europese bestuurders verlaten soms maandenlang hun cabine niet. Ook in Zeebrugge brachten voornamelijk Oost-Europeanen hun weekend door op de parking, waar er maar acht toiletten stonden voor 240 staanplaatsen.

De ordediensten waren vooral op zoek naar schendingen van de sociale wetgeving. Alles opgeteld schreef de politie uiteindelijk voor ongeveer 190.000 euro aan boetes uit, die ze meestal opstuurt naar de transportbedrijven zelf. Ze pakte ook één persoon bestuurlijk op voor illegale tewerkstelling en nam drie vrachtwagens in beslag voor verder onderzoek.

32 chauffeurs maakten zich voorts schuldig aan inbreuken tegen de Europese terugkeerplicht. Die verplicht hen om minstens om de acht weken terug te rijden naar het land waar hun firma gevestigd is. Andere inbreuken gaan onder meer over de rij- en rusttijden en tachografen, acht, en vervalsing of het valselijk bekomen van verschillende documenten, ook acht.

Meer dan 90 agenten en controleurs hadden de volle parking vroeg in de ochtend afgezet. De federale gerechtelijke politie nam ook deel aan de actie en ging na of er eventueel aanwijzingen waren voor mensenhandel. De douane zocht naar mogelijke rode diesel.