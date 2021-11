Twee chauffeurs betrokken bij zwaar ongeval in Gits

Op het kruispunt van de Grote Noordstraat en de Amersveldestraat in Gits bij Hooglede kwam het kort voor de middag tot een zware aanrijding tussen een auto en een bestelwagen van een medewerker van Telenet.

De bestuurder van de Peugeot, een oudere man, moest door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. De andere chauffeur was in shock en werd ook voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten getakeld worden.