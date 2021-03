Twee Brugse scholen sluiten: "Nieuwe maatregelen zijn onveilig en onverantwoord"

De Middenschool Brugge Centrum en het Koninklijk Atheneum Brugge Centrum schakelen vanaf morgenmiddag over op afstandsonderwijs.

Rob Jonckheere, directeur Middenschool: "We sluiten de deuren en gaan volledig in afstandsonderwijs", zegt hij aan VRT NWS. "De nieuws voorgestelde maatregelen maken de situatie onveiliger en onverantwoord."

Hij heeft vooral een probleem met de beslissing van de ministers van Onderwijs om de schoolrefters te sluiten. "Er komt slecht weer aan, en leerlingen moeten buiten eten. Voor 600 leerlingen is dat moeilijk te organiseren, zegt hij. Dan moeten de leerlingen in de klas gaan zitten - 24 leerlingen zonder mondmasker, want ze moeten eten en drinken - en daar moet je dan nog toezicht bij zetten."

