Twee broers op dievenpad gevat in Waregem

Gisteravond heeft de politiezone van Mira twee broers gevat. Ze probeerden in verschillende garageboxen in te breken.

Een inwoner van Waregem merkte twee jongeren op die bij verschillende garageboxen controleren of deze afgesloten zijn. Omdat de getuige dit zeer verdacht vond, belde hij de politie op. In de René Sabbestraat werden de twee verdachten aangetroffen en staande gehouden.

Bij het fouilleren vond de politie een tang, zaklamp en handschoenen. In de wagen van de broers vond de politie twee gps-toestellen waarvan later bleek dat deze afkomstig zijn van diefstallen in voertuigen in Harelbeke een aantal weken terug.

De twee verdachten zijn broers uit Kortrijk en bekenden de diefstal alsook de intentie om op dievenpad te trekken die avond. Vandaag volgden huiszoekingen in opdracht van het parket.