Twee arbeiders onder stuk zendmast in Middelkerke

Een kraanman was bezig om een deel van een pyloon te verwijderen. Toen de kraan was weggedraaid, viel het resterende stuk zendmast plots omver. De twee arbeiders, die erop stonden, vielen mee naar beneden. De MUG-heli en een ziekenwagen uit Oostende kwamen ter plaatse. De mannen werden met spoed afgevoerd. Het gaat om twee twintigers, uit Heist-op-den-Berg. Eén van hen is ernstig gewond geraakt. De mannen droegen een valbeveiliging, hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. De dienst Toezicht Welzijn op het Werk is gevorderd om na te gaan of er inbreuken zijn op de welzijnswetgeving en voorschriften arbeidsveiligheid.

