Twee Albanezen aangehouden voor mensensmokkel met opblaasbare motorboot in De Panne

In samenwerking met het Britse National Crime Agency (NCA) kwam de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) een mensensmokkelorganisatie op het spoor. Zo wisten de speurders dat twee leden van de bende in de nacht van zaterdag op zondag met een RHIB (rigid-hulled inflatable boat) vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Belgische kust zouden varen. Het was hun bedoeling om hier transmigranten op te pikken en vervolgens onmiddellijk terug te varen naar Engeland.

Toen de verdachten de politiediensten in de gaten kregen, stuurden ze hun boot in volle vaart tot op het strand van De Panne. Het duo probeerde nog richting de duinen te vluchten, maar kon ingerekend worden door de politie. Tegelijkertijd werden in de omgeving twaalf transmigranten van Albanese origine aangetroffen. Het ging om acht mannen, drie vrouwen en een kind van amper vijf jaar oud.

Beide verdachten werden na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de mannen van 34 en 44 jaar oud uit het Engelse Basingstoke (Hampshire) aan te houden op verdenking van mensensmokkel. De Brugse raadkamer zal vrijdag beslissen of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven. Zondag werd in Aylesbury (Buckinghamshire) al een 46-jarige Albanese verdachte opgepakt. Volgens het West-Vlaamse parket gaat het duidelijk om een goed georganiseerde vorm van mensensmokkel. In het verleden gebruikten Koerdische bendes meestal erg kleine bootjes van bedenkelijke kwaliteit.

"De modus operandi van deze Albanese smokkelorganisatie is compleet anders. Zij gebruiken een snelle en grotere boot van betere kwaliteit die aangedreven wordt door twee motoren, en die veel sneller de oversteek kan maken van en naar het Verenigd Koninkrijk," aldus procureur Frank Demeester. De politie was volgens de procureur echter nog beter georganiseerd. "Er werd behoorlijk wat capaciteit geïnvesteerd om niets aan het toeval over te laten. Men wilde immers koste wat kost vermijden dat de transmigranten in de boot zouden geraken, hetgeen op zee een levensgevaarlijke situatie zou hebben teweeggebracht."

