Twaalf maanden gevangenisstraf voor hardleerse havenindringer

Voor acht andere havenindringers vorderde het openbaar ministerie zes maanden cel.



Op 18 april liep Welday Z. een derde keer tegen de lamp in de haven van Zeebrugge. Voor die feiten werd hij eind juni bij verstek tot zes maanden effectieve celstraf veroordeeld. Toch werd de Eritreeër op 12 juli opnieuw in de haven geklist. De jongeman werd aangehouden door de onderzoeksrechter en zit sindsdien in voorhechtenis.

De verdediging tekende verzet aan tegen de eerste veroordeling, waardoor beide zaken samen behandeld werden. "Hij heeft die dagvaarding wel gekregen, maar die mensen weten gewoon niet wat er op dat papier staat", aldus meester Jorn Verminck. De advocaat vroeg om een milde bestraffing. "Anders dan bij Algerijnen maakt deze man wel een kans om hier asiel te krijgen. Hij is ook van plan om asiel aan te vragen."

De rechter oordeelde dat de migrant voor beide feiten apart veroordeeld moest worden. Z. koos immers na de eerste dagvaarding bewust om toch opnieuw binnen te dringen. De Eritreeër werd veroordeeld tot twee keer zes maanden celstraf en twee keer 800 euro geldboete.

Ook acht andere migranten moesten zich vrijdagochtend verantwoorden voor het binnendringen van de haven. Twee beklaagden uit Algerije en India verblijven volgens hun advocaten ondertussen in Duitsland, met het oog op hun asielprocedure. De zes andere havenindringers lieten verstek gaan. De rechter doet uitspraak op 26 oktober.