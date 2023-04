TVH weer helemaal operationeel: "Dankzij hard werk van alle teams"

Onderdelenspecialist voor heftrucks TVH in Waregem is weer helemaal actief na de cyberaanval. De grootste problemen zijn opgelost, bijna alle werknemers die op tijdelijke werkloosheid stonden zijn sinds vanmorgen weer aan het werk.

"Geleidelijk aan konden we meer en meer functionaliteiten weer kunnen opstarten en sedert deze week is ook ons e-commerce platform weer toegankelijk. We kunnen zeggen dat we bijna weer 100% operationeel zijn," zegt Isabelle Van De Voorde van TVH. "De meeste collega’s zijn inderdaad weer aan het werk, n de loop van volgende week zal iedereen weer aan de slag kunnen."

Het bedrijf is halfweg maart getroffen door een cyberaanval, met grote gevolgen: "Alle systemen om bestellingen te aanvaarden of bestellingen te verzenden waren inactief," zegt Van De Voorde. "We konden voor een bepaalde tijd dus geen business doen. Geleidelijk aan is dat weer opgestart, eerst via manuele verwerking, maar ondertussen is ons e-commerce platform weer actief en werken de automatische magazijnen weer."

"De motivatie van iedereen om hier zo snel mogelijk door te komen was een mooi staaltje van de cultuur bij TVH. En die strijdlust hebben we ook verwoord in de boodschap ‘We will be back stronger’, die we ook aan de gevel van ons gebouw hebben gehangen."

"Het was hartverwarmend om te zien hoeveel steun we kregen van onze klanten. En we zien inderdaad dat ze terugkomen, zoals ze hadden beloofd. Dit voorval heeft ons getoond hoe belangrijk onze klanten zijn voor ons, maar ook hoe belangrijk wij zijn voor de klanten."

