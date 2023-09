TVH verbindt naam aan rugbycompetitie

Wereldspeler TVH in onderdelen voor onder andere heftrucks is de komende drie jaar hoofdsponsor van de Belgische rugbyfederatie. De competitie start komend weekend, en heet officieel de TVH Rugby League.

TCH gaat ook de nationale dames- en herenploegen sponsoren. “Er is een perfecte match tussen de waarden van de rugbysport en die van TVH, en uiteraard past een sportsponsoring ook uitstekend bij TVH als Sportbedrijf”, zegt CEO Dominiek Valcke. "Respect, passie, teamspirit en solidariteit, passen bij onze bedrijfswaarden. Daarnaast is rugby een globale sport, met topprestaties in landen zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Frankrijk, waar TVH belangrijke filialen heeft.”

Professionaliseren

De rugbyfederatie wil verder professionaliseren met een stevige sponsor achter zich, en mikt op 2027 om het WK te halen met de nationale ploeg, en 2028 op de Olympische Spelen. “Met de steun van TVH kunnen we als sport en federatie verder professionaliseren en investeren. Onze ambitie is om in 2027 op het WK te staan en om in 2028 deel te nemen aan de Olympische Spelen.”